Парламент Киргизии принял законопроект о частичном изменении рисунка на флаге страны, сообщает АКИpress. Лучи солнца, обрамляющие на флаге тундук ― навершие юрты ― будут не волнообразными, а прямыми.

Законопроект был принят сразу во втором и третье чтениях, его поддержали 59 депутатов, пятеро проголосовали против. Авторы законопроекта объяснили необходимость изменить рисунок флага тем, что лучи солнца воспринимались «как цветок подсолнуха» или оборки юрты.

Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев отметил, что это не изменение, а «исправление» флага, передает Sputnik Кыргызстан.

Президент республики Садыр Жапаров поддержал изменения.

«До этого в обществе активно озвучивали мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», ― сказал он (цитата по 24.kg).

Он отметил, что первоначальный вариант правок ему не понравился, поскольку лучи солнца напоминали колючки. Одобрение исправленного варианта флага, по его мнению, будет означать, что «отныне мы не будем зависимыми».

«Я далек от каких-либо поверий и суеверия. Но все же мы должны надеяться на то, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца, входящим через тундук на нашем флаге», — сказал Жапаров.

Помимо лучей солнца на флаге Киргизии изменили число прутьев из которых состоит тундук: раньше их было три, на новом варианте флага ― четыре. Спикер парламента, объясняя эти изменения, ссылался на мнения историков, которые «говорили, что четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».