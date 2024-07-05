Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти. Об этом 5 июля сообщает издание АКИpress со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

«Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки», — рассказали в спецслужбе.

По версии следствия, группировка состояла из лиц, поддерживающих «идеологию криминалитета», а также «фанатично исповедующих религиозную идеологию».

Киргизские спецслужбы отчитались, что в домах злоумышленников нашли компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистскую литературу и другие предметы.

За последние 20 лет власть в Киргизии менялась несколько раз. В 2005 году в результате массовых протестных акций был свергнут президент Аскар Акаев — он отрекся от должности и переехал в Москву, где стал преподавать в МГУ и активно заниматься научной деятельностью.

В апреле 2010 года в результате государственного переворота от должности президента Киргизии был отстранен Курманбек Бакиев. После этого в стране была принята новая конституция, которая сделала ее парламентско-президентской республикой и ограничила полномочия главы государства шестилетним сроком.

С 2011 года президентом Киргизии стал Алмазбек Атамбаев. В 2017-м главой государства избрали Соронбая Жээнбекова, который ушел в отставку в 2020 году после масштабных акций протеста в Бишкеке. В январе 2021 года республику возглавил Садыр Жапаров.

В январе власти Киргизии сообщили о предотвращении очередного госпереворота. По утверждению спецслужб, его готовили глава строительной компании KG Group Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов.