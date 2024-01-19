Компания «Российские железные дороги» начала служебное расследование после того, как проводница поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» выбросила из вагона кота одного из пассажиров, приняв животное за беспризорное. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

Инцидент произошел 11 января во время стоянки поезда в Кирове. Кот по кличке Твикс ехал в поезде с хозяином, но «в какой-то момент сбежал из купе и оказался без присмотра», сообщили в РЖД.

«По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка», ― говорится в посте компании.

В РЖД извинились перед пассажиром, пообещали «сделать все возможное», чтобы найти животное, и «не допускать таких инцидентов впредь». Волонтеры — железнодорожники Кирова прилагают «максимальные усилия» к поискам кота, добавили в компании.

Проверка прокуратуры и 300 волонтеров

По данным Кировского линейного отдела МВД на транспорте, кота вез родственник хозяина, соблюдая все нормы перевозки животных. В пути Твикс выбрался специальной переноски «из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному», заявили в полиции.

По словам проводницы, пассажиры сообщили ей, что «по вагону гуляет кот». Женщина опросила «всех присутствующих», но не нашла хозяина питомца, отметили в отделе МВД. Решив, что кот беспризорный и «случайно забрел» в поезд во время стоянки, проводница выпустила его на улицу.

Полиция не нашла состава преступления в ее действиях и отказалась возбуждать уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по поводу ненадлежащего оказания услуг при перевозке животных.

В «Федеральной пассажирской компании» РИА Новости заявили, что проводница действовала строго в соответствии со служебными инструкциями. Она прошла по вагонам и опросила пассажиров, но «никто из них не сообщил о том, что перевозит животное».

Проводница решила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки и выпустила его, «так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там», объяснили в ФПК.

В компании добавили, что перевозивший кота пассажир заметил его пропажу только через четыре часа и обратился к проводнице, которая рассказала о случившимся. «Претензий к поездной бригаде у хозяина кота в этот момент не было», — заявили в ФПК.

В Кирове Твикса ищут более 300 волонтеров, сообщила РИА Новости лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова. По ее словам, пока поиски результатов не дали. «Кто-то видел похожего кота 12-го числа, обратили внимание, но не подобрали, то есть он жив, где он — неизвестно», ― рассказала женщина.

По данным «Фонтанки», кота перевозил отчим его владельца. Пропажу кота он заметил не сразу, поскольку спал, пишет издание. Хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин в беседе с Daily Storm заявил, что подаст заявление в прокуратуру «по факту кражи и посягательства на имущество», но не будет добиваться увольнения проводницы.

«Компенсация мне не нужна — нужен кот. Это не просто имущество, а член семьи, которого мы любим и ждем», ― сказал Гайфуллин. За информацию о местонахождении животного обещано 30 тыс. рублей.

По словам мужчины, на камерах видеонаблюдения было видно, что Твикса подобрала у вокзала женщина, но он вырвался и убежал. Хозяйка кота со своей стороны заявила, что надеется на увольнение проводницы.