Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Кировской области 16-летнего подростка, пытавшегося устроить диверсию на Транссибирской железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве утверждают, что юноша действовал по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение. На допросе, запись которого опубликовала служба, задержанный рассказал о договоренности в размере 25 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый планировал поджечь два шкафа сигнализации и автоматической блокировки главных путей кировского участка железнодорожной магистрали. Это повреждение могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов, отметили в СК. При себе у подозреваемого нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также обнаружили переписку в Telegram с украинскими спецслужбами.

На видеоролике ФСБ запечатлен момент задержания — молодого человека взяли в момент попытки поджога возле железнодорожных путей.