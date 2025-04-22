В Киржачском районе Владимирской области прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся столб дыма в форме гриба, сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах. Автомобилисты пишут, что въезд в Киржач по дороге из Москвы заблокирован полицейскими машинами.

«В Киржачском районе произошёл взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — написал в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона призвал журналистов, блогеров и местных жителей «в целях безопасности и соблюдения областного законодательства» не распространять сведения о происходящем «до поступления проверенных официальных данных». «За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — предупредил Авдеев.

Глава Киржачского района Елена Карпова в своем телеграм-канале сообщила, что «в настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования», и призвала население «сохранять спокойствие».

Жителей киржачского поселка Барсово эвакуируют и размещают в школах соседних населенных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на местную единую дежурную диспетчерскую службу.

В МЧС Владимирской области вопросы телеграм-канала «Осторожно, новости» о взрывах переадресовали в оборонное ведомство. «Там находится военная часть, поэтому уточняйте информацию у Минобороны», — заявили в экстренной службе.

В чате районной барахолки люди сообщают, что «хлопки» продолжаются. По словам одной женщины, грохот настолько сильный, что в окнах звенят стекла. «Маленькие взрывы прям каждую секунду», — поделился один из пользователей. «У многих вылетели окна», — утверждает канал «Владимирская область Новости».