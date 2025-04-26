В Кисловодске целая семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, умерла от отравления угарным газом в квартире. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края в своем телеграм-канале.

Информацию подтвердило региональное управление Следственного комитета России (СКР), которое возбудило уголовное дело. В сообщении ведомства уточняется, что погибшие несовершеннолетние — это два мальчика в возрасте трех лет и четырех месяцев. Тела детей и их родителей были обнаружены в квартире утром 26 апреля, сообщили в СКР.

Сотрудники управления осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Отравление угарным газом рассматривается как предварительная версия о причинах смерти семьи. Расследование уголовного дела контролирует и.о. главы краевого следственного управления Владимир Хорольский.

По факту гибели семьи организована прокурорская проверка, на место происшествия — в многоквартирный жилой дом на улице Героев Медиков — выезжал прокурор Кисловодска Сергей Печенкин. Его подчиненным предстоит оценить, насколько в этом доме соблюдаются требования законодательства в сфере ЖКХ, в том числе «при техническом обслуживании газового оборудования и систем вентиляции».

По итогам проверки будет приниматься решение о возможном принятии мер прокурорского реагирования. Ход следственных мероприятий в Кисловодске контролируется краевой прокуратурой.

Ранее глава Кисловодска Евгений Моисеев предупреждал, что с начала 2025 года в городе участились случаи отравления угарным газом, в том числе среди детей и подростков.