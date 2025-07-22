Шесть китайцев арестованы по делу об отравлении более 230 детсадовцев в провинции Ганьсу пищевыми продуктами с промышленной свинцовой краской, в отношении еще почти 30 человек ведутся дисциплинарные расследования.

В отчете, опубликованном партийным комитетом Ганьсу, говорится, что в ходе проверок был выявлен целый ряд нарушений в сфере безопасности и контроля за ее обеспечением, а также попытки скрыть инцидент путем подкупа ответственных лиц и фальсификации результатов анализов.

Директор детсада Brownstone Peixin созналась, что поручила повару «улучшить» цвет и внешний вид еды, подаваемой воспитанникам, а тот заказал промышленный краситель в онлайн-магазине и добавлял его в блюда, хотя на упаковке стояло предупреждение, что он «не предназначен для употребления в пищу».

Анализы показали, что один из пигментов содержал в 400 тысяч раз больше свинца, чем допустимо по нормативам. В отчете говорится, что ранее детсад закупал красители для еды еще дешевле, причем более «ярких» цветов.

После употребления подкрашенной пищи были госпитализированы 235 детей. Их родители рассказали местным СМИ, что у всех пострадавших одинаковые симптомы — сильная боль в животе, тошнота и рвота. У некоторых почернели зубы. Лабораторные исследования выявили повышенный уровень свинца в крови у 247 заболевших и сотрудников, включая директора детсада.

Дети прошли лечение, и все, кроме одного, были выписаны после первого курса лечения, в ходе которого уровень свинца в их крови удалось снизить в среднем на 40%.

Вечером 20 июля родители и родные отравившихся детей — в общей сложности несколько сотен человек — собрались у здания детсада и устроили стихийную акцию протеста. Для ее разгона была направлена полиция, начались столкновения между протестующими и силовиками. В ходе инцидента многие участники акции были избиты неизвестными в штатском с дубинками, которых потом забрали с места происшествия на полицейских машинах.

Шестеро сотрудников Brownstone Peixin, в том числе директор, арестованы по обвинению в подаче заведомо токсичной пищи. В отношении еще 27 сотрудников детсада, больницы и других государственных учреждений проводятся дисциплинарные расследования. «Выявлены ошибки и ненадлежащее отношение практически на каждом уровне реагирования», — говорится в отчете парткома провинции.

В частности, Центр по контролю и профилактике заболеваний Ганьсу, приняв дело о массовом отравлении к рассмотрению, «проигнорировал очевидные факты» и допустил нарушения санитарных норм при взятии образцов, что привело к «огромной разнице» в результатах тестов. Кроме того, во Второй народной больнице провинции результаты тестов по меньшей мере двух детей были незаконно «изменены», чтобы официально зафиксировать существенно более низкие уровни свинца.

«Управление Второй народной больницей Тяньшуй и ее лабораторным отделением было хаотичным, должностные обязанности не выполнялись в полной мере, контроль качества лабораторных работ не осуществлялся в полной мере, а соответствующий инспекционный персонал не проходил систематическую подготовку», — говорится в отчете парткома провинции.

Кроме того, авторы документа обвинили местное управление образования в том, что оно «закрывало глаза» на детсад: он, как выяснилось, взимал завышенную плату, работал без лицензии и в течение двух последних лет не провел ни одной проверки качества и безопасности детской еды. Должностные лица, отвечающие за дошкольное образование в различных департаментах, подозреваются в получении льгот и взяток от владельца Brownstone Peixin и других лиц, связанных с детсадом.

Антикоррупционные органы Китая возбудили дело в отношении государственных чиновников разных уровней и начали расследование в отношении руководства больницы. Власти провинции выпустили официальное заявление о том, что глубоко опечалены произошедшим и приносят извинения пострадавшим детям и их родителям.