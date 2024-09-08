В Китае 30-летний маляр умер после того, как проработал 104 дня подряд с одним-единственным выходным днем за этот период. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Согласно заключению суда в провинции Чжэцзян, мужчина умер от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией, которая часто связана с ослабленной иммунной системой.

Суд постановил, что за смерть мужчины на 20% ответственна компания, с которой у него был контракт с февраля прошлого года. Теперь фирма должна выплатить компенсацию родным умершего.

Сама компания, название которой не раскрывается, настаивала, что смерть наступила из-за ранее имеющихся проблем со здоровьем мужчины и отсутствия своевременной медицинской помощи.

Инцидент вызвал в Китае дискуссии о том, как работодатели в стране относятся к рабочим, отмечает South China Morning Post.

В прошлом году на Тайване умер охранник парка, который проработал 42 дня подряд без выходных. Издание Focus Taiwan писало, что семья мужчины по решению суда получит от его работодателя компенсацию в размере порядка $28 тыс.