Суд в Пекине приговорил австралийского писателя Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения по делу о шпионаже, сообщает SBS News со ссылкой на правительство Австралии.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны «шокировано таким исходом» и «не отступит» в стремлении добиться справедливости в отношении Хэнцзюня.

Вонг уточнила, что через два года решение о смертной казни писателю могут заменить пожизненным лишением свободы, если за этот период он не совершит никаких «серьезных» нарушений.

«Правительство Австралии отстаивает интересы писателя Яна Хэнцзюня перед Китаем <…> на самом высоком уровне. Мы последовательно призываем к соблюдению основных стандартов правосудия, процессуальной справедливости и гуманного обращения с Хэнцзюнем в соответствии с международными нормами и правовыми обязательствами Китая», — подчеркнула Вонг.

Она добавила, что решение было принято судом Китая в рамках правовой системы страны, но «очевидно в этом случае [Австралия] не согласна».

Писатель Ян Хэнцзюнь родился в Китае в 1965 году, в 2002-м получил австралийское гражданство. С 1989 по 1999 год работал в министерстве государственной безопасности Китая, в том числе в Гонконге и Вашингтоне, отмечает Reuters. В 2006 году получил докторскую степень в Технологическом университете Сиднея, после чего на протяжении четырех лет писал «шпионские романы о двойном агенте по имени Ян», указывает агентство.

В 2019 году Хэнцзюня задержали в аэропорту Гуанчжоу и арестовали по подозрению в шпионаже. В 2021 году ему предъявили обвинение «в создании угрозы национальной безопасности путем присоединения к неустановленной шпионской организации или согласия на выполнение задания от нее», пишет SBS News. Слушание по делу писателя проходило в закрытом формате. Сам писатель отрицал, что работал шпионом в Австралии или США.

За время пребывания в заключении состояние Хэнцзюня ухудшилось. SBS News указывает, что в августе 2023 года врачи обнаружили у него 10-сантиметровую кисту почки. Сиднейский ученый Фэн Чонги призвал австралийское правительство добиваться условно-досрочного освобождения писателя по медицинским показаниям.

Приговор, вынесенный писателю, Чонги назвал «серьезным случаем несправедливости».