Суд средней ступени китайского города Чжухай, расположенного в провинции Гуандун, привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего водителя Фань Вэйцю, который в ноябре 2024 года сбил насмерть 35 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

По данным телеканала, казнь состоялась в присутствии сотрудников китайской прокуратуры, следивших за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом. Способ казни не уточняется.

Суд вынес приговор Фань Вэйцю 27 декабря 2024 года. Следствие пришло к выводу, что мужчина «представляет угрозу общественной безопасности», его поступок был признан «крайне подлым».

Фань Вэйцю на внедорожнике наехал на толпу людей у спортивного комплекса 11 ноября 2024 года. В результате 35 человек погибли, еще 43 получили травмы. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Во время судебного разбирательства стало известно, что мужчина принял решение врезаться в толпу, чтобы выплеснуть свои эмоции из-за недовольства результатами раздела имущества после развода и «общего разочарования в жизни».