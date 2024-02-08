Ученые из китайского университета Ланьчжоу обнаружили окаменелости лягушки вида Gansubatrachus qilianensis, которая жила рядом с динозаврами более 100 млн лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society B: Biological Sciences. Как отмечают специалисты, — это самая древняя из когда-либо найденных особей такого рода.

С помощью компьютерного томографа ученые определили, что в брюшке лягушки находились икринки. В связи с этим, исследователи предположили, что земноводное могло умереть во время спаривания.

В процессе размножения самцы лягушек часто следуют принципу поведения, который называется «амплексус», что в переводе с латыни означает «объятия». Во время «амплексуса» самцы садятся на самок и в течение нескольких часов или дней цепляются за них передними лапками — пока икринки не будут оплодотворены. При этом, как отмечают исследователи, самка может погибнуть от утопления или истощения.

Исследование показало, что лягушка могла размножаться половым путем, не достигнув полного физического развития. Несмотря на то, что это характерно для многих современных животных, прямых доказательств того, что аналогичный принцип действовал и для древних лягушек и жаб ранее не было, отмечают специалисты.

Кроме того, знание о том, что лягушка была скелетно незрелой, помогло ученым исключить факт того, что причиной ее смерти была старость. Также маловероятно, что на это могло повлиять резкое изменение состояния воды, цветение водорослей или другие экологические факторы, поскольку в изученных отложениях были бы видны свидетельства этого, объяснили авторы работы.

Помимо этого, в отложениях было найдено мало других лягушачьих окаменелостей, что указывает на то, что катастрофического события, которое могло привести к массовой гибели и многочисленным лягушачьим окаменелостям поблизости, не происходило.

«В настоящее время мы считаем, что наиболее вероятной причиной смерти является слабость или даже удушье после «поведения амплексуса», которое довольно часто встречается у существующих лягушек», — рассказал ведущий автор исследования Баоксия Ду.

По словам ученых, такое открытие дает возможность узнать историю развития древних лягушек. Понимание репродуктивных стратегий, использовавшихся ранними лягушками, может дать ценные сведения об их полной репродуктивной истории, объяснил Ду.