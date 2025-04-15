В Китае несколько ученых, работавших над важными проектами в области искусственного интеллекта для военных и медицинских целей, скончались в молодом возрасте в течение последних трех лет. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В частности, в 2022 году в возрасте 45 лет от внезапной болезни умер главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology, эксперт по компьютерному зрению Сунь Цзянь.

Спустя год 38-летний полковник Фэн Янхэ погиб по пути на «важную миссию», говорилось в официальном некрологе. Он занимался разработками в планировании с использованием ИИ и военными играми.

В том же году от неназванной болезни неожиданно скончался 55-летний основатель крупной технологической компании SenseTime и профессор Китайского университета в Гонконге Тан Сяоу.

Еще через год неожиданно умер 41-летний сооснователь и главный директор по инновациям компании Yidu Tech Хэ Чжи.

В 2025 году по неназванным причинам скончался эксперт в области машинного зрения и доцент Школы компьютерных наук при Южно-Китайском технологическом университете Цюань Юйхуэй.

Как отмечает газета, произошедшее может быть следствием давления на индустрию на фоне продолжающейся технологической войны между Китаем и США.

«Ранняя смерть этих экспертов — в результате несчастных случаев или болезней — вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности специалистов отрасли и напряженной исследовательской среды, в которой они работают», — говорится в материале.

Специалист в области высоких технологий Лю Шаошань отметил, что исследователи искусственного интеллекта могут получать высокий доход и занимать престижные должности в обществе, но при этом они сталкиваются с большим давлением. По его словам, отрасль развивается очень быстро, и конкуренция в ней чрезвычайно высока.

Также Лю Шаошань признал, что занимающиеся ИИ специалисты находятся под моральным давлением потому, что людей пугает «неизвестный потенциал огромных изменений в обществе».