В КНДР задержали трех должностных лиц судоверфи в связи с аварией, произошедшей во время спуска на воду нового эсминца. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Задержанные — должностные лица судоверфи «Чхонджин», где был построен эсминец:

— главный инженер верфи Кан Чжон Чхоль,

— начальник цеха по сборке корпусных орудий Хан Гён Хак,

— административный управляющий Ким Ён Хак.

В сообщении говорится, что они «несут ответственность за аварию».

Авария при спуске на воду нового 5000-тонного эсминца произошла 21 мая. Корабль потерял равновесие, в результате чего судно получило повреждения корпуса, части днища оказались раздавлены. Присутствовавший на церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын назвал произошедшее «преступлением, к которому привела неосторожность, безответственность и ненаучный эмпиризм».

О пострадавших в результате инцидента северокорейские власти не сообщали, расследование продолжается.