Челябинский экоактивист и юрист Владимир Казанцев умер в исправительной колонии Копейска, где отбывал срок по делу о мошенничестве. Об этом сообщила челябинский блогер Валентина Волкова. Жена Казанцева в разговоре с 74.RU подтвердила эту информацию.

По словам супруги Казанцева, у него «с сердцем плохо стало». В пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что осужденный «внезапно почувствовал себя плохо». На место «незамедлительно прибыл» медицинский работник колонии, также была вызвана бригада скорой помощи. Попытки реанимировать Казанцева результате не принесли, врач скорой констатировал его смерть, заявили в ГУ ФСИН.

В ведомстве добавили, что у Казанцева были хронические заболевания, он «регулярно наблюдался у врача». По данным ФСИН, его смерть не носит криминальный характер, по факту инцидента проводится проверка.

Казанцеву было 52 года. По словам Валентины Волковой, соратники активиста надеялись, что он освободится условно-досрочно. Компания Казанцева «Экологический консалтинг» судилась с правительством Челябинской области и владельцами мусорного полигона в поселке Полетаево, требуя признать свалку незаконной.

Казанцев также был юристом экологического движения «СтопГОК», которое выступало против строительства горнообогатительного комбината «Русской медной компании». Активист и его соратники добились сохранения границ челябинского городского бора, участок которого хотели изъять для строительства больницы.

В октябре 2022 года Советский районный суд Челябинска приговорил Казанцева к четырем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По версии обвинения, юрист якобы получил от бизнесмена 500 тыс. рублей, за помощь в вынесении благоприятного решения суда, хотя на самом деле не мог на него повлиять. Также Казанцеву вменялась попытка похищения 2,5 млн рублей у другого клиента. Активист вину не признал.