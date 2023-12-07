Колумбийский священник полвека назад обнаружил обнаружил окаменелости, который принял за древние вымершие растения. Однако современный анализ показал, что в действительности это были черепашата, умершие более 100 млн лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Palaeontologia Electronica.

В 1950-70-х годах священник Густаво Уэртас собирал минералы и окаменелости в окрестностях колумбийского города Вилья-де-Лейва. Среди его находок оказались два небольших камня округлой формы, на которых присутствовали необычные линии, похожие на узор листьев, поэтому священник счел их окаменелостями древних растений и сохранил в коллекцию. В 2003 году Уэртас решил назвать эти предполагаемые растения Sphenophyllum colombianum.

Породы, в которых они были обнаружены, относятся к нижнему меловому периоду, когда на Земле жили динозавры, их возраст составляет 132-113 млн лет. Впрочем, ученые усомнились в принадлежности растений к роду Sphenophyllum, поскольку последние представители этого рода вымерли более, чем за 100 млн до наступления эпохи нижнего мела.

Происхождением находок заинтересовался палеоботаник Фабиани Эррера из Филдсовского музея естественной истории Чикаго и его студент Гектор Палма-Кастро. На камнях диаметром около пяти сантиметров действительно есть отпечатки, похожие на прожилки листьев древнего растения Sphenophyllum.

«Когда смотришь на них пристально, линии, видимые на окаменелостях, не выглядят как прожилки листьев. Я был уверен, что это скорее всего кости», — пояснил Эррера, который послал снимки палеонтологу Эдвину-Альберто Кадене из Университета Росарио в Боготе, специалисту по черепахам и другим позвоночным животным.

«Они прислали мне снимки, и я сказал — это определенно похоже на панцирь, — рассказал Кадена. — Что ж, это замечательно, ведь это не просто черепаха, а детеныш, очень, очень маленький».

Присмотревшись, ученые заметили, что на окаменелостях отсутствовали некоторые детали, которые должны быть на внешней стороне панциря. Кроме того, камни оказались слегка вогнуты, наподобие чаши. Так они поняли, что перед ними внутреннюю часть панциря.

Ученые смогли оценить возраст черепашат на момент смерти. Они обратили внимание на толщину панциря и те места, где срастались ребра. «Скорость роста черепах и их размеры разнятся, — пояснил Диего Комбита-Ромеро, соавтор исследования. — Эти детали необычны для детенышей, но наблюдаются у молодых особей. Вся эта информация указала на то, что черепахи, скорее всего, погибли с несильно развитым панцирем в возрасте до 1 года после вылупления».

По словам ученых, кости молодых черепах весьма хрупки, легко разрушаются, и потому находка представляет огромный интерес. «Эти черепахи скорее всего были родственниками других видов из мелового периода, которые были до трех метров в длину, но мы мало знаем о том, как они вырастали до таких размеров», — пояснил Кадена.

Линии, которые священник принял за прожилки листьев, оказались отпечатками ребер. Древних черепах ученые назвали Тортвиг — в честь покемона, бывшего наполовину черепахой, наполовину растением.