В городе Печора республики Коми частично обрушился кирпичный пятиэтажный дом, сообщило местное МЧС в своем телеграм-канале.

«В городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным никто не пострадал, передает РИА Новости.

В Печору вылетел глава республики Владимир Уйба. Он рассказал, что обрушившийся подъезд пятиэтажки был признан аварийным — ранее в нем находилось общежитие. «На месте буду выяснять причины случившегося», — написал Уйба в своем телеграм-канале.

О том, что обрушение произошло в общежитии, ранее писал Baza. По информации канала, из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. Кроме того, под завалами могут находиться люди, пишет Baza. В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что под завалами никого не оказалось.

Телеграм-канал «Сапа» пишет, что местные жители неоднократно жаловались властям на состояние дома. В 2023 году из-за ненадлежащего содержания здания возбудили два уголовных дела, однако это не помогло расселить аварийный объект, утверждает канал. «Подъем» уточняет, что дела были возбуждены за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность.