Экипаж пассажирского самолета Airbus A321 летевшего из Москвы в Оренбург, принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево из-за подозрения на техническую неисправность. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Рейс NWS 077 вылетел из Шереметьево 6 мая в 13:43, на борту находилось 160 пассажиров и семь членов экипажа. Согласно сервису Flightradar, самолет вскоре после вылета подал общий сигнал тревоги и над Нижегородской областью развернулся обратно в сторону Москвы.

Решение о возврате в аэропорт принял командир воздушного судна, сообщили в Росавиации. Лайнер провел в полете около получаса. По дороге в Шереметьево он снизился до высоты 3 км. Mash отмечал, что после разворота Airbus некоторое время не отображался на карте Flightradar.

В 15:05 самолет благополучно приземлился в аэропорту и самостоятельно продолжил руление к месту стоянки, сообщили в пресс-службе Шереметьево. Экипажу и пассажирам не потребовалась помощь.

В аэропорту самолет встречали аварийно-спасательные расчеты и задействованные службы. Пассажиров отвезли в терминал аэропорта, им предоставили резервный борт, рассказали в пресс-службе Nordwind.

Причиной возвращения лайнера в аэропорт стала разгерметизация кабины пилотов, сообщили ТАСС в авиационных службах. По словам пассажиров, самолет сначала начало немного трясти, а затем экипаж сообщил о технической неисправности и необходимости вернуться в Москву, передает Shot. Паники на борту, как утверждается, не было.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, отметили в ведомстве.