В Краснодаре на десять суток арестовали 28-летнюю местную жительницу, которая во время поездки по городу высунулась из люка автомобиля и обнажила грудь. На нее составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Девушка вылезла из люка автомобиля, который ехал по улице Красной, и оголила грудь. Произошедшее попало на камеры очевидцев. На ролике видно как девушка по пояс высовывается из желтого Mercedes. Автор видео отмечает, что на улице всего три градуса тепла.

Утром 7 февраля сотрудники госавтоинспекции Краснодара установили личность девушки и доставили ее в отделение полиции. Правоохранители заявили, что своим поступком нарушительница «выразила явное неуважение к обществу».

Девушка раскаялась в содеянном и пообещала, что такого больше не повторится. «4 февраля 2025 года двигалась в автомобиле Mercedes и обнажилась. В содеянном злого умысла не предвидела. О содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится», — сказала она.

Ранее полиция отмечала, что в ходе проверки также будет установлена личность водителя, который находился за рулем Mercedes. Ему грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей.