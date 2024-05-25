Кровлю краснодарской школы снесло ветром в день последнего звонка, 12 детей получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, а остальных учеников, их родителей и учителей отпустили по домам в целях безопасности.

По данным краевой прокуратуры, кровлю школы №29 на улице Рылеева сорвало в 08:18 сильным порывом ветра. В прогнозе погоды для Краснодара на утро и день 25 мая упоминаются порывы ветра скоростью 18-23 м/с.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что на момент падения кровли торжественная линейка еще не началась. По его словам несколько пострадавших отказались от помощи, пятеро были отправлены в детскую краевую больницу, остальные — в больницу скорой медицинской помощи.

«У всех разная степень тяжести, от легкой до средней. Слежу за развитием ситуации и желаю скорейшего выздоровления», — написал Наумов в своем телеграм-канале.

По данным «Базы», у пострадавших серьезные травмы: переломы конечностей, ребер, плечей, резаные раны. Телеграм-канал утверждает, что кровля слетела в тот момент, когда дети ждали начала торжественной линейки в честь последнего звонка. «Известия» пишут, что пострадали в основном подростки 13-15 лет.

Региональное управление МЧС сообщило, что в ликвидации последствий происшествия участвуют 61 человек и 18 единиц техники. «Эвакуировано 187 человек,из которых 166 — дети», — уточняется на сайте регионального управления МЧС.

На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик, организована проверка причин произошедшего, заявили в прокуратуре.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство отправило к школе следователя территориального следственного отдела.