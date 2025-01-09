В результате падения обломков беспилотника повреждены подводящий газопровод и кровля в частном доме, также выбиты окна. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет, расселение не требуется.

«На месте задействованы экстренные и специальные службы. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», — добавил Кондратьев.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что 9 января над Краснодарским краем было уничтожено девять беспилотников. Всего средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 15 БПЛА над тремя российскими регионами, пострадавших нет.

Ранее SHOT писал, что местные жители рассказали, что взрывы начали греметь в небе около 1:30 ночи.

«Сначала очевидцы слышали два-три громких звука, а после небольшого перерыва они начались с большей силой — было слышно от четырех до 11 взрывов», — отметил телеграм-канал.