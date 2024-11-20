В Красноярске возбуждено уголовное дело после отравления 23 учеников с 1 по 11 классы одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту распространения инфекционного заболевания среди учащихся в одной из школ города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным следствия, 19 ноября в больницы Красноярска с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика с 1 по 11 классы одной из школ города.

«В ходе обследования школьникам выставлен предварительный диагноз — ротавирусная инфекция», — отметили в СК.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся два ученика, остальные школьники проходят амбулаторное лечение. Следствие установило, что накануне дети питались в школьной столовой.

Следователи устанавливают точное число пострадавших детей и причины возникновения заболевания.

SHOT отмечает, что специалисты в первую очередь проверят молоко.

Также проверку организовал региональный Роспотребнадзор.

«В настоящее время наши специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди детей с установлением причинно-следственной связи, в том числе с осуществлением отбора проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи», — добавили в ведомстве.