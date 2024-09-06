В Красноярске на улице Аэровокзальной мужчина открыл стрельбу из окна в сторону припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД.

По данным ведомства, пострадавших нет. Позже в МВД уточнили, что злоумышленник задержан.

«В настоящее время в результате совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый в стрельбе на ул. Аэровокзальной задержан», — сказано в сообщении.

Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что стрельбу с балкон начал 31-летний Юрий Л.

По данным Mash, мужчина начал стрелять из-за разрыва с бывшей супругой. Телеграм-канал отмечает, что мужчина ночью проник в квартиру, где раньше жил с женой. Женщина вернулась, обнаружила мужчину у себя и после ссоры с ним сбежала, пишет издание.

«Тогда красноярец достал из сейфа ружье «Вепрь» и начал стрелять в сторону парковки», — отмечает Mash.