У 38% россиян нет никаких накоплений, свидетельствуют данные опроса Superjob. У 24% финансовой подушки в случае потери работы хватит от одного до двух месяцев, больше года смогут прожить 6%. Опрошенные RTVI эксперты считают, что в текущей ситуации ничего удивительного нет. Подробнее — в нашем материале.

О накоплениях россиян

Результаты опроса Superjob, опубликованные РБК, показывают, что у 38% россиян нет финансовой подушки безопасности. Из тех, у кого она есть, 13% смогут продержаться без зарплаты меньше месяца, 24% — от одного до двух месяцев, 12% — от трех до шести месяцев, 7% — от полугода до года, а 6% — более года.

78% опрошенных внимательно следят за своими финансами. Чаще это мужчины, чем женщины. Кроме того, российские мужчины склонны считать себя более финансово грамотными и стремятся планировать траты на длительный срок.

Почти половина респондентов рассчитывает бюджет на полгода вперед, сообщают аналитики.

В сравнении с 2024 годом, когда 15% россиян могли жить на сбережения три-шесть месяцев, а 12% — полгода и более, сейчас люди стали лучше управлять своим бюджетом. Однако у многих финансовая подушка все еще остается слабой, отмечают аналитики.

«Характерно для всех небогатых стран»

Экономист, бывший первый замглавы ЦБ России Олег Вьюгин заявил RTVI, что итоговые цифры опроса говорят об одном — у части граждан «нет денег». Он добавил, что плохо относится к финансовому поведению тех россиян, у которых нет накоплений, но считает его оправданным.

«Это не финансовое поведение. У них просто нет денег. Это не то, что они решили: “Все потрачу, ни в коем случае ничего не оставлю”. Просто такая ситуация экономическая в стране. Сберегают те, у кого есть возможность удовлетворить потребность в питании, в одежде, услугах и, соответственно, то, что остается, сберегают. Если ничего не остается, значит, ничего не сберегают», — объяснил эксперт.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил RTVI, что те показатели, которые были представлены в исследовании, скорее всего, «близки к реальности». Но воспринимать их всерьез не стоит, уверен он, только как «интересную информацию».

При этом Остапкович обратил внимание на «определенное расслоение общества».

«У нас, по данным Росстата, 20% верхних процентов концентрируют у себя 50% дохода. То есть целых 6% верхнего 20%-го квинтиля имеют половину всех доходов, которые получает гражданское общество России», — сказал экономист.

Сейчас в России большинству граждан, продолжил он, не удается создавать финансовую подушку. При этом, напомнил Остапкович, согласно данным ЦБ, в России на депозитах лежит 63 трлн рублей.

«Это полтора федерального бюджета. У нас бюджет 40 трлн, а 63 трлн лежит на банковских вкладах. Но это в основном держит высокодоходное население. Низкодоходное население, наоборот, все в кредитах, а не в депозитах», — пояснил он.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с RTVI отметил, что «ничего удивительного» в результатах опроса по поводу финансовой подушки россиян он не видит, добавив, что они совпадают с теми данными, которые есть у него самого.

«У нас количество вкладов намного меньше, чем количество работающих россиян. У большинства из них вклады — буквально один-два месячных оклада, не больше. Это нормальная, к сожалению, ситуация. Связана она с тем, что у людей очень небольшие зарплаты, они живут от зарплаты до зарплаты, не могут себе позволить откладывать много», — сказал эксперт.

При этом Кульбака отметил, что в целом практически каждый человек может «хоть немного, но откладывать себе».

«Понятно, что чем больше зарплата у людей, чем больше уровень дохода — тем больше возможность откладывать. А поскольку у большинства людей зарплаты не такие уж и высокие, то люди предпочитают и не пытаться откладывать. Тем более, что у нас прожиточный минимум сейчас, уровень бедности — где-то порядка 17 тысяч. Это, в общем, даже для регионов — очень маленькие деньги. Поэтому это — следствие такой ситуации», — считает экономист.

Кульбака добавил, что такого рода финансовая ситуация характерна «для всех небогатых стран».