Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало законопроект Минэкономразвития о сверхурочных рабочих часах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Ведомство предлагало внести в Трудовой кодекс России изменения, которые должны увеличить гибкость рынка труда в реалиях нехватки квалифицированных кадров.

Среди предложенных изменений — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза, до 240 часов в год, введение нормы по оплате всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов в двойном размере, сокращение срока уведомления работника о нововведениях в условиях трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца.

Как сообщил один из источников издания, часть положений были отклонены, поскольку в ГПУ их сочли неприемлемыми с точки зрения соцзащиты граждан, другие же были «развернуты в противоположном направлении».

По словам другого источника РБК, наиболее острый характер носят разногласия относительно норм по сверхурочной работе — ГПУ не поддержало предложения Минэкономразвития в этой части. При этом некоторые инициативы были отправлены на доработку.

В администрации главы государства поддержали позицию профсоюзов в том, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений.

Источники РБК отметили, что перспективы законопроекта пока непонятны, однако работа над ним продолжается. «Мы ждем доработанную с учетом замечаний ГПУ версию, других движений пока нет», — сказал один из них.

Между тем в Госдуме напомнили, что сверхурочные работы сотрудников должны оплачиваться: первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном.

«Привлечение к сверхурочным работам возможно только с письменного уведомления. То есть одна сторона приглашает, другая сторона соглашается. Иначе это все может быть просто не отмечено в рабочем графике. И вы, что называется, поработали за свой счет», — сказала в разговоре с «Лентой.ру» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что в этом случае лучше требовать именно письменного соглашения сторон о том, что у должностного лица может быть введен ненормированный рабочий день.