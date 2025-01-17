Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с договором о «столетнем партнерстве» между Украиной и Великобританией. Об этом он заявил в ходе пресс-кола, пишет «Коммерсантъ».

«Учитывая, что Великобритания член НАТО — продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий. Но в любом случае надо просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля обратил внимание на то, что этот договор не оговаривает гарантий членства Украины в НАТО.

Песков также отдельно отметил, что в Кремле негативно относятся к положению договора, который касается взаимодействия Украины и Британии в Азовском море.

«Это действительно внутреннее море России. Вряд ли там возможно какое-то сотрудничество Украины и Великобритании», — пояснил он.

Договор о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном, который подписали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский, оговаривает углубление сотрудничества между сторонами в сферах обороны, науки, энергетики, торговли, а также в технологических проектах, включающих в себя разработку беспилотных систем.

В тексте, опубликованном на сайте британского правительства, утверждается, что стороны» установят партнерство в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей». Помимо этого, соглашение предусматривает создание системы по отслеживанию поставок украинского зерна.

«Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие», — заявил британский премьер в преддверии своей первой поездки на Украину.

Среди прочего, в документе оговаривается, что Лондон будет ежегодно направлять Киеву военную помощь объемом не менее £3 млрд до 2030-2031 годов.

«Стороны углубят сотрудничество в сфере обороны, усилят свои военные и оборонные индустриальные мощности, включая развитие вооруженных сил и взаимодействие между оборонно-промышленными базами, увеличат оборонные закупки Украины и передадут технологии для совместного производства оборонной продукции (в том числе посредством совместных инициатив) с акцентом на инновации и усиление защиты прав интеллектуальной собственности на передаваемые технологии и соответствие требованиям НАТО», — говорится в официальном заявлении.