В мультсериале «Простоквашино» может появиться новый персонаж — президент России Владимир Путин, рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. В Кремле положительно оценили такое намерение, отметив, что Путин является «неотъемлемой частью жизни страны».

«Путин — это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Он пояснил, что согласовывать такую задумку с администрацией президента «конечно, не нужно».

О планах создать персонаж президента и включить его мультсериал Слащева рассказала в ходе сессии ПМЭФ «Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике», передает ТАСС.

«Мы его нарисуем. И на самом деле это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры», — рассудила она.

Представитель Индонезии на той же площадке заявил о большой популярности в его стране российского президента и российских мультфильмов. «У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло», — сказал исполнительный вице-президент компании по производству бытовой техники Modena Corporation Майкл Джизара, которого цитирует РБК.

В 2024 году перед президентскими выборами в России «Союзмультфильм» выпустил специальную серию «Простоквашино», в которой рассказывалось об основах избирательного процесса.