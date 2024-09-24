Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не могут быть свободными от критики, однако есть разница между критикой и оскорблением. Таким образом он прокомментировал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за оскорбление представителя власти.

«Критика и оскорбление — это разные понятия. Конечно, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика [со стороны] людей, населения», — сказал Песков.

По его словам, представители власти работают на благо людей и «служат» им — «они служащие, госслужащие».

Ранее стало известно, что россиян начнут лишать свободы за оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Это следует из проекта поправок к УК, разработанного главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»). Сейчас статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до года.

Поправками предлагается повысить сумму штрафа до максимальных 80 тыс. рублей, срок обязательных работ установить на уровне до 460 часов, исправительных работ — до двух лет.

За оскорбление представителя власти с использованием интернета или СМИ наказание будет еще строже: предусмотрены штраф на сумму до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.