Требования президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву ядерное оружие граничат с безумием. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк».

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что США могли бы передать в качестве альтернативы вступления страны в НАТО. Глава государства признал, что вступление Украины в Североатлантический альянс займет десятилетия. В таком случае, по словам президента, возникает вопрос — что будет защищать украинскую сторону в этот период.

«Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное. Хочется верить, что при той ситуации, когда палификация нынешнего поколения политиков в Европе оставляет желать лучшего, что все-таки, какие-то трезвые понимания абсурдности и потенциальной опасности обсуждения такой темы все-таки в Европе имеется», — прокомментировал заявление Зеленского пресс-секретарь президента России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что требование украинского лидера выдать Киеву ядерное оружие звучит как заявление маниакального человека. По ее словам, киевские власти упорно возвращаются к этой теме, однако все эти рассуждения идут от людей, которые ничего не знают об ответственности обладания таким опасным оружием.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что у Украины нет никакого шанса на получение ядерного оружия, так как этого не допустят ни Россия, ни США.

«Его [ядерное оружие] никто не даст, и никто этого не допустит. Это абсурд. Но мы каждый день слышим от Зеленского такие абсурдные, противоречивые заявления: то он готов к переговорам с Россией, то нет. То готов передать США редкоземельные металлы, которые, как выясняется, большей частью не находятся на территории Украины», — сказал парламентарий.

Чепа назвал заявления Зеленского агонией политика, который вскоре будет вынужден оставить свой пост, но пытается отсрочить этот момент. Депутат убежден, что иной логики в словах украинского президента искать не стоит.