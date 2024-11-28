В крови капитана прогулочного корабля, который перевернулся с туристами на борту и затонул у села Териберка в Мурманской области в акватории Баренцева моря , нашли алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан судоводитель маломерного судна. В ходе проведения медицинского освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Утром 27 ноября в Баренцевом море перевернулось маломерное судно «Боец» с туристами на борту. Людей подобрал экипаж проходящего мимо судна, все были доставлены на берег. По данным оперштаба Мурманской области, всего на борту находились 11 человек.

При этом в среду утром ГУ МЧС по Мурманской области предупредило, что с 27 ноября до 29 ноября для маломерных судов введено ограничение на выход в Баренцево море из села Териберка. Причиной запрета стали опасные погодные условия: усиление ветра, мокрый снег, а также волны высотой до 2,5 м.

По словам очевидцев, организаторы прогулки знали о том, что объявлено штормовое предупреждение, но продолжали набирать группу желающих посмотреть на китов.

Президент ассоциации профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды» Артур Шинкарук рассказал «Интерфаксу», что организатором тура на затонувшем в Баренцевом море судне, был нелегальный туроператор.

«Мы знаем гида — он не туроператор, хотя фактически ведет деятельность туроператора, возит туристов по всей России. По нашей информации, среди его туристов, пассажиров этого судна, были дети, а на видео с места происшествия видно, что ни на одном пассажире не было спасательного жилета. Это полное пренебрежение правилами безопасности», — сказал он.

Одна из пассажирок судна рассказала РЕН ТВ, что на борту отсутствовали какие-либо средства безопасности, не было ни жилетов, ни спасательных кругов.

По факту происшествия расследуется уголовное дело по п.»а» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).