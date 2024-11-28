В крови капитана прогулочного корабля, который перевернулся с туристами на борту и затонул у села Териберка в Мурманской области в акватории Баренцева моря , нашли алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан судоводитель маломерного судна. В ходе проведения медицинского освидетельствования выявлено наличие алкоголя в крови. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в ведомстве.

Утром 27 ноября в Баренцевом море перевернулось маломерное судно «Боец» с туристами на борту. Людей подобрал экипаж проходящего мимо судна, все были доставлены на берег. По данным оперштаба Мурманской области, всего на борту находились 11 человек.

Следователь ведет задержанного капитана судна, опрокинувшегося с пассажирами в Баренцевом море
Кадр из видео @zmsutskr / Telegram

При этом в среду утром ГУ МЧС по Мурманской области предупредило, что с 27 ноября до 29 ноября для маломерных судов введено ограничение на выход в Баренцево море из села Териберка. Причиной запрета стали опасные погодные условия: усиление ветра, мокрый снег, а также волны высотой до 2,5 м.

По словам очевидцев, организаторы прогулки знали о том, что объявлено штормовое предупреждение, но продолжали набирать группу желающих посмотреть на китов.

Президент ассоциации профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды» Артур Шинкарук рассказал «Интерфаксу», что организатором тура на затонувшем в Баренцевом море судне, был нелегальный туроператор.

«Мы знаем гида — он не туроператор, хотя фактически ведет деятельность туроператора, возит туристов по всей России. По нашей информации, среди его туристов, пассажиров этого судна, были дети, а на видео с места происшествия видно, что ни на одном пассажире не было спасательного жилета. Это полное пренебрежение правилами безопасности», — сказал он.

Одна из пассажирок судна рассказала РЕН ТВ, что на борту отсутствовали какие-либо средства безопасности, не было ни жилетов, ни спасательных кругов.

По факту происшествия расследуется уголовное дело по п.»а» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).