В четверг, 24 апреля, военнослужащие, силовики и сотрудники правоохранительных органов проведут учения на курортном южном побережье Крыма, отрабатывая действия по защите региона от высадки диверсионных групп. Об этом в телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

«В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) будут проходить учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур с целью отработки противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики», — сказано в сообщении главы Крыма.

По словам Аксенова, с 9:00 до 15:00 будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий.

Глава республики, призвал крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

«Оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.

Накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о тренировках расчетов ППДО с применением различных видов оружия в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты.