В Феодосии толпа избила чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. В результате спортсмен получил серьезную травму глаза. Подробности инцидента — в материале RTVI.

По данным Shot, Двали приехал в Феодосию в конце июля вместе с другом и братом, чтобы провести мастер-классы для юных спортсменов.

Как утверждает телеграм-канал Mash, инцидент с участием чемпиона Европы произошел 28 июля около 6:30 утра. Двали возвращался в отель с пробежки вместе с приятелем и увидел, что группа неизвестных избивает мужчину 25-30 лет. «КП-Крым» пишет, что боксер увидел, как «взрослые мужчины» избивают подростка.

Двали и его друг заступились за избитого, однако помочь ему не удалось — толпа напала на них. Mash утверждает, что спортсмена избивали около восьми-десяти человек. Сам Двали сказал, что нападавших было больше.

«Пошли на них и увидели, что большая толпа избивает парня. Их было примерно человек 15. Мы не могли пройти мимо», — пояснил Двали в разговоре с RT.

После драки Двали и его друга экстренно перевезли на лечение в Москву. Боксер получил перелом орбитальной кости и тяжелую травму глаза.

Mash пишет, что спортсмену попытаются сохранить глаз как орган. Если сделать это не удастся, его придется протезировать. RT со ссылкой на медиков отмечает, что возможность сохранить глаз есть, однако видеть как раньше он не сможет — «только образы и различать день-ночь». 5 августа боксеру проведут первую операцию, пишет Shot.

Другу Двали нападавшие повредили руку. Медики уже провели ему операцию, вставив спицы для сращения кости.

По факту нападения на Двали возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении спортсмена (ч. 2 ст. 213 УК), сообщило МВД. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. В пресс-релизе ведомства отмечается, что участники инцидента «в кратчайшие сроки были установлены и доставлены в территориальный орган полиции».

В управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщили о задержании двух местных жителей.

В разговоре с Mash Двали сообщил, что нападавших задержали, но позже «отпустили под подписку [о невыезде]». Спортсмен утверждает, что уголовное дело хотят переквалифицировать на более мягкую статью.

«Вообще, это хулиганство какое-то. У меня с глазом проблема, выбит глаз практически… Cломан нос, разрушена орбитальная кость. У моего приятеля сломана серьезно рука. И просто статью переквалифицируют в мелкое хулиганство», — рассказал он Mash.

В беседе с «КП-Крым» Двали отметил, что «уголовное дело завели, но пока все это тянется».

Двали также рассказал Mash, что хочет продолжить заниматься боксом и выступать за сборную, однако верит в это с трудом. В разговоре с RT спортсмен сказал, что профессиональную карьеру ему, вероятно, придется завершить.

В Федерации бокса заявили, что держат ситуацию с Двали на контроле.

«Дмитрию оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксерского сообщества, сам Двали также благодарит всех за поддержку», — говорится в заявлении организаци.