Двое военнослужащих-срочников из Северной Осетии и один из Дагестана пропали после выхода в открытое море на резиновой лодке в Крыму, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, видеообращение об исчезновении солдат прислала ему одна из их матерей.

“30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один — из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС”, — написал он.

По словам Меняйло, поисковые работы в прибрежной зоне оказались безрезультатными. Администрация Северной Осетии оказывает помощь в поисках военной прокуратуре.

“Говорил это неоднократно — повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков. Приложим все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих”, — подчеркнул глава Северной Осетии.