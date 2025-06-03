В Крыму задержали и арестовали жителя Феодосии, собравшего по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое в дальнейшем предполагалось использовать для совершения теракта на территории полуострова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в российской спецслужбе, согласно указанию куратора, мужчина достал из двух тайников в Крыму необходимые для изготовления бомбы детали. После получения видеоинструкций от Службы безопасности Украины (СБУ), он собрал самодельное взрывное устройство (СВУ). В его состав входило взрывчатое вещество бризантного типа, масса которого превышала 1 килограмм 200 граммов, электрический детонатор, самодельный приемник радиосигнала, радиопередатчик и поражающие элементы в виде гвоздей, общим весом около 500 граммов.

На видео, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что кураторы не ограничивали его в том, куда спрятать собранную бомбу.

«Я поехал туда, куда поехал, закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит. Вернулся домой», — пояснил он.

Судя по кадрам, снятым спецслужбой, СВУ мужчина спрятал на кладбище.

Кроме того, крымчанин сообщил, что сам предложил сотрудничество украинским спецслужбам сразу после начала Россией военной операции. С СБУ он связался через некий сайт и предложил свои услуги.

«В один прекрасный день мне предложили поехать в одно из сел и по координатам забрать там два пакета. Я их забрал. Мне гарантировали, что оно не взорвется. Два пакета плотно обмотанных скотчем небольшого размера», — уточнил он.

По словам мужчины, в пакетах находились компоненты для сборки взрывного устройства: детонатор, пульт дистанционного управления и другие. Спустя некоторое время он забрал из тайника еще два пакета. Спустя полгода фигуранту предложили собрать бомбу, после чего прислали видео с инструкцией как это сделать.

В отношении задержанного завели уголовное дело в соответствии со ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).