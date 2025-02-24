Полицейские задержали в Крыму мужчину, скинувшего кошку со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга», — рассказала Волк.

Она добавила, что инцидент произошел 23 февраля. Силовики доставили задержанного в отдел полиции по Ялте для выяснения мотивов его действий и всех обстоятельств.

Как пишет Baza, камеры видеонаблюдения зафиксировали как мужчина сперва погладил животное, а потом отнес ее на смотровую площадку и выкинул оттуда. Кошку звали Муся и она прожила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет. Замок находится на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра.