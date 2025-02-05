Обломки сбитого системой ПВО украинского беспилотника спровоцировали возгорание в резервуаре с «незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края. Об этом в своем телеграм-канале в ночь на 5 февраля сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В результате, по его словам, возник пожар, которому в процессе тушения был присвоен второй ранг сложности. На место происшествия выезжали бригады специальных служб, в ликвидации возгорания участвовали 55 человек и были задействованы 19 единиц техники, уточнил кубанский губернатор.

«Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно — пострадавших нет», — уточнил Кондратьев.

В 08:45 по местному времени оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале заявил о ликвидации ЧП. В общей сложности тушение пожара заняло около пяти часов. «Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов <…> полностью ликвидировано в 08:11», — говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на жителей станицы пишут, что ночью они видели яркую вспышку и слышали грохот, после чего заметили зарево пожара над нефтебазой нефтегазовой компании ООО «Албашнефть». В кубанском оперштабе при этом напоминали людям о запрете на съемку беспилотников и работы системы ПВО.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность. Важно доверять только официальным источникам информации», — говорится в публикации телеграм-канала штаба.

При этом в сводке Минобороны России за прошедшую ночь об атаках беспилотников сообщается об уничтожении дронов только над Курской и Белгородской областями — по два БПЛА над каждой.

«Албашнефть» является единственным нефтеперерабатывающим предприятием в Каневском районе Кубани, оно было запущено в июле 2010 года на северо-западной окраине станицы Новоминской и занимается первичной переработкой нефти. Профильные порталы называют его «мини-НПЗ». В резервуарный парк завода входят три резервуара для хранения сырья на 9 тысяч кубометров и столько же — для хранения готовой продукции.