Полиция в Курганской области проводит проверку после нападения на заместителя гендиректора и главного конструктора оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева. Пострадавший находится в больнице.

По данным Mash, вечером 22 мая водитель привез Кондратьева к его дому в Кургане. Тот зашел в подъезд, и там на него напал неизвестный, вооруженный молотком, — он нанес несколько ударов и скрылся. Злоумышленника ищут.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, Кондратьев находится в реанимации, у него сотрясение мозга и сломана рука, которой «он защищался».

«Состояние у руководителя нормальное, серьезных повреждений головы нет. Находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник издания.

По словам другого источника, ситуацию лично контролирует сенатор России Сергей Муратов, так как Кондратьев является его воспитанником.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области рассказали, что проводят проверку.

По информации источников URA.RU, нападение «было спланировано и связано с профессиональной деятельностью ключевого сотрудника завода».

АО «Курганприбор» специализируется на выпуске продукции для оборонного сектора. Компания занимается литьем и холодной штамповкой. Генеральный директор предприятия — Федор Колосовников. Кондратьев — его заместитель и главный конструктор.