В Кургане завели уголовное дело в отношении 64-летней жительницы, которая размещала в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России по региону.

По данным ведомства, женщина оставила в соцсетях и мессенджерах более 24 тыс. комментариев о ситуации вокруг военной операции на Украине, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

«УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней сторонницы украинских националистических движений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.

Суд избрал пенсионерке меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

В начале марта в Калининградской области по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности задержали 29-летнего адвоката.

По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности.

Подозреваемый задержан, допрошен, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты носители информации.