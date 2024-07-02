Правоохранительные органы Кургана завершили расследование в отношении «организованной преступной группы, занимавшейся похищениями и грабежами». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2019 по 2022 годы «группировка молодых людей» во главе с 28-летним россиянином вымогала деньги и «похищала людей», используя тяжелые предметы в качестве оружия. «Известно о как минимум 14 пострадавших от рук бандитов», — пишет «Лента.ру».

Издание также отмечает, трое из шести членов банды при этом были несовершеннолетними. Теперь их обвиняют в вымогательстве, похищении человека и паспорта, мошенничестве, кражах и грабежах. Участники группировки вскоре предстанут перед судом, сообщили «Ленте» в правоохранительных органах.

В конце мая в Челябинске сотрудники ДПС задержали автомобиль с четырьмя несовершеннолетними в возрасте от 15 до 17 лет. Подростки подозревают в совершении нескольких противоправных деяний на территории двух районов Южного Урала.

Полицейские действовали по ориентировке, полученной из отдела полиции по Агаповскому району Челябинска — туда один из сетевых магазинов обратился с заявлением о хищении парфюмированной косметики на сумму более 13 тысяч рублей. Позднее представитель другого магазина также позвонил в дежурную часть, заявив о краже продукции.

Машину с подозреваемыми в краже задержали на пути в Южноуральск. Все четверо ранее судимых за кражи и грабежи подростков были доставлены в полицию.