В Кургане водители грузовиков выстроились на обочине шоссе, протестуя против высоких штрафов за перегруз при проезде через пункты весового контроля во время паводка в регионе. Водители утверждают, что штрафы составили от 250 тыс. до 5 млн рублей. Прокуратура начала проверку. Подробности — в материале RTVI.

Во время весеннего паводка в Курганской области было установлено временное ограничение на проезд транспорта с перегрузом по осям выше 5 тонн. Ограничение не распространялось на перевозку продуктов, твердых и жидких бытовых отходов, ассенизаторские машины, а также транспорт, задействованный в аварийных работах, строительстве защитных сооружений и ликвидации последствий паводка.

Утром 10 июня водители большегрузов выстроились на обочине вдоль шоссе имени Тюнина, где находится автоматический пункт весогабаритного контроля. По словам участников акции, владельцы грузовиков получили штрафы в размере 250-500 тыс. рублей, а некоторые ― по 5 млн рублей, пишет Ura.Ru.

Участники акции протеста утверждают, что перегрузов не допускали, некоторые машины вовсе ехали без грузов. Они также заявили, что перед пунктом весового контроля не было знаков о временном ограничении нагрузки, а камера фотовидеофиксации могла работать некорректно.

Водители также отметили, что при высоких и низких температурах оборудование работает нестабильно. Крупные штрафы пришли водителям с 5 апреля по 5 мая, пишет издание 45.ru со ссылкой на участников акции.

Один из участников акции, предприниматель Александр Панфилов, рассказал «Агентству»*, что шестеро владельцев ассенизаторских машин, которые вывозят жидкие отходы из села Кетово в 13 км от Кургана, с конца мая получили штрафы на 32 млн рублей.

По словам Панфилова, при проезде через пункт весового контроля оповещения о перевесе ни разу не было. В начале апреля водители уточняли у сотрудников ГАИ, распространяются ли на них ограничения по весу, и получили отрицательный ответ, рассказал предприниматель.

В администрации Кургана заявили, что перевозчики жидких бытовых отходов не обращались официально ни в мэрию, ни в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ обращений от не поступало. Власти города отметили, что номера всех автомобилей, которые привлекались к помощи во время паводка, зафиксированы.

«Ассенизаторские машины ни во время прохождения паводка, ни для ликвидации его последствий администрацией города не привлекались», — подчеркнули в мэрии Кургана.

Там также отметили, что на период строительства защитных сооружений и прохождения паводка информация с рамок на шоссе имени Тюнина временно не передавалась. Администрация города призвала перевозчиков, получивших штрафы, предоставить госномера машин, и пообещала проверить информацию.

Проверкой возможного нарушения прав водителей большегрузов также занялась прокуратура Курганской области. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

* признано Минюстом России иноагентом