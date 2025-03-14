Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, осужденные, являясь должностными лицами военной комендатуры, договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение их от дисциплинарной ответственности.

Первый инцидент произошел осенью 2023 года, когда во время патрулирования территории в одном из районов области мужчины обнаружили находящихся за пределами полевого лагеря двух военнослужащих, которые пользовались мобильными телефонами.

«Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали», — говорится в сообщении.

По такой же схеме фигуранты дела потребовали деньги за освобождение от дисциплинарной ответственности еще от двух военнослужащих: один передал им 20 тысяч рублей, второй — 30 тысяч.

Военнослужащих обвинили, в частности, в получении взяток с вымогательством. Вину в ходе судебного заседания они не признали.

«Курский гарнизонный военный суд назначил каждому по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением воинских званий», — уточнили в пресс-службе.

Также у осужденных конфисковали в собственность государства сумму в размере 50 тысяч рублей.