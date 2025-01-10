В Курске 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54, разбил стекло и беспрепятственно покинул здание. На входе он бросил сумку, в которой находились два ножа и жидкость для розжига. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По данным Хинштейна, это произошло через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Подросток к тому моменту скрылся, но его задержали позднее на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

МВД опубликовало видео с моментом нападения подростка на школу и с допросом после задержания, где нападавший говорит, что не учится в этом учебном заведении и не имеет к нему претензий.

«Личность нарушителя установлена — это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы N 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», — отметил врио губернатора.

Сам Хинштейн также прибыл на место происшествия, где пообщался с директором школы и охранником. Случившееся он назвал «серьезным сигналом» и пообещал провести проверку обеспечения безопасности всех школ города.

«Этим вопросом займемся детально и скрупулезно. Также будет проведена проверка работы частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска», — заверил он.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, однако его действия предотвратили.

«Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако прибывшие полицейские оперативно установили его личность. В течение часа во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии подозреваемый был задержан», — уточнила она.

Телеграм-канал Baza пишет, что за час до нападения нападавший оставил запись на странице в соцсетях «с упоминанием организации, пропагандирующей массовые убийства и деструктивные игры среди подростков». По данным канала, следователи рассматривают версию, что подросток мог получить задание напасть на школу в «суицидальной игре».

По данным «Базы» сейчас следователи рассматривают такую версию. Задание напасть на школу он мог получить в этой игре.

Управление Следственного комитета по Курской области возбудило против задержанного подростка уголовное дело, но не уточнило, по какой статье УК.