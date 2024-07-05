Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых скончался в больнице от травм, полученных во время заготовки дров для нужд военной операции на Украине. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

На Белых упало срубленное дерево недалеко от поселка Кшенский, после чего его незамедлительно доставили в больницу, однако из-за серьезных травм спасти мужчину не удалось, уточнил Смирнов.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича [Белых]. Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования. Обязательно окажем всю необходимую помощь его семье», — написал врио губернатора в телеграм-канале.

Белых и ранее помогал пилить дрова для нужд участников российской военной операции на Украине.

В марте местная газета «Нева» рассказывала, что зимой жители Советского района развернули целую операцию по заготовке леса для солдат — дрова, по ее данным, были направлены 30-й артиллерийской бригаде.

«Нева» отмечала, что работа по заготовке дров заняла более недели. Часть расходов на себя взяла местная администрация, другую — общество с ограниченной ответственностью «Русь». Материалы военнослужащие забирали самостоятельно.

Сергею Белых было 64 года. Он родился в деревне Дубиновка Советского района Курской области, в 1982 году окончил Курский государственный университет. В период с 2013 по 2016 годы возглавлял поселок Кшенский Советского района Курской области, в 2017-м занял должность главного редактора газеты «Нива» и проработал там до 2019-го. В последние годы занимал пост замглавы администрации Советского района.