При выполнении боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Росгвардии Марат Тибилов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — говорится в сообщении.

Подробности гибели офицера не уточняются.

23 февраля президент России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал в телеграм-канале, что Тибилов был в числе тех, кто участвовал в остановке прорыва ВСУ 5 января.

«Именно расчеты Росгвардии сумели вывести тогда из строя первый вражеский танк, что сыграло огромную роль в дальнейшем развитии боя и разгроме противника», — отметил он.