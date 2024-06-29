Пять человек, в том числе два ребенка, погибли в Курской области в результате атаки украинского БПЛА, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В Севастополе отражена ракетная атака, пострадали три человека.

Атаке украинского дрона в Курской области подвергся жилой дом в деревне Городище Рыльского района. По словам главы региона, в результате сброса погибли пятеро, включая двух маленьких детей. Еще два члена семьи госпитализированы в тяжелом состоянии.

Вечером 28 июня Смирнов отмечал, что в течение дня стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах уничтожено и обезврежено девять украинских дронов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около 9 утра (совпадает с мск) сообщил, что над городом работает ПВО, а все экстренные службы приведены в состояние боевой готовности. Менее чем через полчаса он отмечал, что «отражение ракетной атаки продолжается», осколками поврежден частный дом в Балаклаве.

«По предварительной информации, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в районе Ялтинского кольца горит трава, а в Балаклаве повреждена кровля частного дома. Позже Развожаев сообщил, что отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, их госпитализируют с осколочными ранениями легкой степени тяжести, отметил губернатор города.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород за прошедшие сутки атаковали два дрона-камикадзе. Из-за одного пострадал мужчина: он госпитализирован с открытой раной бедра. Атакам подверглись и другие населенные пункты — в частности, поселок Прилесье (Краснояружский район), где при обстреле ранен один мирный житель. Он госпитализирован с контузией, ранениями головы и живота.

Минобороны России сообщает, что в ночь на 29 июня были сбиты шесть дронов:

— два БПЛА над территорией Тверской области;

— два БПЛА над территорией Крыма;

— по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей.