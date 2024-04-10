Три человека, в том числе двое детей, погибли в автомобиле, на который с украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство в селе Апанасовка Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, взрывное устройство было сброшено с дрона на гражданский автомобиль.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе», — добавил губернатор.

Новость дополняется