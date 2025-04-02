Глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации на своей странице «ВКонтакте».

«Представительным Собранием Кореневского района Курской области принято решение принять отставку по собственному желанию Главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны», — говорится в сообщении.

Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года. Исполнение обязанностей главы района с 3 апреля возьмет на себя заместитель руководителя района Владимир Жилинков. Для избрания нового главы будет проведен конкурс по отбору кандидатур.

Жители муниципалитета обвиняли чиновницу в том, что она не сумела организовать эвакуацию населения во время вторжения украинских войск на территорию курского приграничья в 2024 году.

В ноябре 2024 года жители Курской области освистали Дегтяреву после того, как на встрече с переселенцами из пострадавших из-за вторжения Вооруженных сил Украины она начала говорить о медали, которую ей вручили за вклад в укрепление обороны района и «укрепление боевого содружества». После этого Алексей Смирнов, который на тот момент возглавлял регион, и также присутствовал на встрече, предложил чиновнице уйти в отставку.

Однако Дегтярева продолжала занимать свою должность, а новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался увольнять ее по требованию жителей, поскольку это «попахивало бы Майданом».