В Кемеровской области возбудили уголовное дело об убийстве 19-летней жительницы Прокопьевска, которая числится без вести пропавшей с 7 июля. По подозрению в убийстве задержан ее 22-летний приятель, сообщает официальный канал регионального Следственного комитета.

«В ходе <…> следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении нее убийства, к которому причастен ее 22-летний знакомый», — сказано в сообщении.

Следствие, которое работает с задержанным, намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Сообщение о том, что полиция разыскивает 19-летнюю девушку, опубликовал 10 июля канал «Новости Прокопьевск Киселевск». В нем названо имя пропавшей — Валерия Кравчук. Как предварительно узнал SHOT, последние сообщения с ее телефона писал тот самый приятель, 22-летний Анатолий. Вместе с Валерией они занимались волонтерством, Анатолий дружил не только с ней, но и с ее парнем.

По информации SHOT, за день до исчезновения Валерии Анатолий зашел к ней, предложил выпить и поговорить, а в какой-то момент по неустановленной пока причине напал на нее с ножом. Тело убитой он вывез в лес в сумке, а в квартире навел уборку. После этого молодой человек Валерии получил сообщение с ее телефона о том, что она его бросает, также был ответ сестре пропавшей девушки, что она якобы гуляет. Дозвониться до нее родные не смогли и забили тревогу.

Заявление о пропаже Валерии правоохранительные органы зарегистрировали 7 июля. Региональное управление СК возбудило дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Тело девушки пока не нашли, при этом в квартире задержанного обнаружили ноутбук и другие вещи пропавшей.

Девушка училась на третьем курсе технического колледжа, подрабатывала в приемной комиссии, в свободное время, помимо волонтерства, занималась стрельбой из винтовки.