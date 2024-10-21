Горняки шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области объявили голодовку с 21 октября до полного погашения долгов по зарплате, сообщают местные издания Sreda42 и NGS42. Они не получали заработную плату уже четыре месяца.

Утром 21 октября на предприятии прошло собрание с участием шахтеров и гендиректора ООО «Шахта “Инская”» Дениса Немыкина. Также на встрече присутствовали представители Минугля и Минтруда Кузбасса, Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры.

По словам Немыкина, общие долги шахты вместе с зарплатами и налогами составляют 1,2 млрд рублей. Собственник предприятия пообещал горнякам в течение недели погасить «хотя бы часть долгов» и призвал их добыть порядка 300 тыс. тонн угля, который остался в лаве.

Он добавил, что шахта ежемесячно должна добывать более 92 тыс. тонн угля для работы без убытков. Этот план был выполнен лишь в январе 2024 года, отметил гендиректор компании. При этом он признал, что «Инская» не выходила на необходимый уровень добычи по его вине.

«Я понимаю, что не обеспечил штат, комплектность, ремонтный фонд», — пояснил Немыкин.

В ответ на его призывы горняки указали, что «доесть» текущую лаву не так просто, поскольку техника и шахтовые механизмы имеют критический процент износа: у «Инской» долги по воде и электроэнергии, а также нет средств на обеспечение требований промбезопасности.

На фоне этого шахтеры обвинили Немыкина в том, что он толкает их «в аварийную шахту на верную смерть». Сообщество «Инцидент Кузбасс» опубликовало во «ВКонтакте» заявление шахтеров на имя Дениса Немыкина, под которым подписались 12 человек. Они объявили голодовку — акция протеста проходит на автостоянке административного офиса шахты. Там были установлены палатки.

«Весь уголь вывезли, а денег нет. <…> Ушли составы, ушли деньги. То есть ни денег, ни угля, ничего подобного. Требуют на работу выйти. <…> Прошлую неделю так поработали. Обещали также все в конце недели, главное — вагоны загрузить. <…> И вот до чего дошли уже, что здесь сидим», — рассказали шахтеры.

Управление Следственного комитета по региону возбудило дело по статье о невыплате заработной платы (статья 145.1 УК). По версии следствия, руководство предприятия не выплатило 382 работникам шахты заработную плату — общая служба задолженности превысила 46 млн рублей.