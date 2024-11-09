Взрыв бытового газа произошел в квартире на севере Москвы, есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал 112 уточняет, что пострадала квартира на пятом этаже жилого дома на Карельском бульваре и ранены как минимум трое детей.

Возгорание, возникшее после взрыва на площади 20 кв. метров, оперативно ликвидировали. «Московский комсомолец» уточняет, что после взрыва в одной из квартир обрушилась перегородка. По данным газеты, там проживает многодетная семья, дети которой и получили ожоги.

Пострадали двое мальчиков — полугодовалый и пятилетний, — и две девочки, одной семь лет, второй 12. Кроме того, ожоги получила их 33-летняя мать. К медикам за помощью также обратилась 35-летняя женщина, которую задело упавшей перегородкой.

РБК уточняет адрес, по которому произошло ЧП, — второй корпус дома №23 по Карельскому бульвару. По данным издания, пострадали семь человек, включая четырех детей и троих взрослых.

«В результате хлопка газовоздушной смеси произошло открытое горение в квартире на последнем этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 20 кв. метров, пострадали семь человек, в том числе четверо детей», — сообщили в столичном главке МЧС России.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и Тимирязевской межрайонной прокуратуры, которых координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров. «Ход и результаты процессуальной проверки проверки, проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре», — заявили в ведомстве.

Из-за тушения пожара и проведения других работ движение по Карельскому бульвару в сторону Вагоноремонтной улицы временно перекрывали. Водителям рекомендуется выбирать другие маршруты для проезда.