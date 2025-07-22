На территории оздоровительного лагеря «Аленушка» в Челябинской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции — несколько детей с симптомами заболевания сейчас находятся в местном изоляторе, еще часть доставили в больницу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, которая является владельцем учреждения.

Там уточнили, что за медицинской помощью в ночь с 21 на 22 июля обратились 28 воспитанников. В связи с инцидентом руководство «Аленушки» приняло решение о преждевременном закрытии лагерной смены с полной компенсацией стоимости путевок родителям.

В компании также отметили, что в лагере были приняты дополнительные санитарные меры: проведена тщательная дезинфекция всех помещений, включая пищеблок и спальные корпуса, с усиленной частотой обработки. В заявлении подчеркивается, что перед началом смены учреждение прошло полную подготовку в строгом соответствии с нормами СанПиН, требованиями противопожарной безопасности и стандартами по профилактике травматизма.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета (СК), признаки инфекции зафиксированы у детей в возрасте от 7 до 16 лет. «Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное», — добавили в ведомстве.

По факту массового заболевания следователями возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье достигает двух лет.

В июне в детском лагере «Орленок», который находится в Омской области, зафиксировали случай массового отравления — пострадали 11 детей в возрасте 7-14 лет. По данному факту было заведено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как установило следствие, вечером 5 июня у группы детей, находившихся в лагере, появились первые признаки плохого самочувствия. К утру следующего дня их здоровье значительно ухудшилось, в связи с чем им пришлось срочно обратиться за медицинской помощью.